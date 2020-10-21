大陸山西省太原市發生一起殘忍的虐貓事件，一名男保全因火腿被偷吃，竟用滾燙開水澆灌一隻懷孕母貓，導致母貓嚴重燙傷，送到寵物醫院緊急剖腹，發現4隻貓寶寶已胎死腹中。事件披露後，保全公司立即發出聲明，表示該員工作出不理智行為已開除，並支付5000元人民幣（約21500元新台幣），作為燙傷貓咪的醫療費用。

綜合大陸媒體報導，這起殘忍虐貓事件發生在10月19日，一名蘇姓女士經過案發地點，聽見貓咪淒慘的叫聲，她打開手電筒一看，發現貓咪全身多處貓毛被燙到脫落，底下還有一灘紅色液體。

她立即阻止男子的虐貓行為，問他為什麼這麼做，男子稱母貓吃了他的火腿，他的狡辯引來了市民不滿，隨後，3、4個好心人阻止了男子的行為，搶走籠子，讓寵物醫院過來接貓，貓在醫院的救治過程中流下眼淚，腹中的4隻小貓全部胎死腹中。

事後男子身分被查出，是一名保全，他所屬的保全公司也發出聲明，該員工下班後逗弄自養貓被撓傷，於是做出開水澆貓的不理智行為，解除該員工的勞動關係。

據了解，母貓被送往寵物醫院時，全身燙傷超過50%，體溫很低。寵物醫院醫生當即決定剖腹產，一共取出4隻小貓，都已死亡。而母貓目前雖已經能吃一些東西，但體溫仍低，尚未脫離危險期。

(中時新聞網)