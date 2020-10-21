為協助應屆畢業生穩定就業，勞動部推出「青年就業獎勵計畫」祭出最高3萬元的獎勵金。勞動部表示，截至16日為止，已有8萬4,541名青年登錄有意願參加，其中已經投保就業保險（全時）的青年占73％，而符合資格可以領取第一階段的2萬元獎勵者，已達29％，勞動部勞動力發展署表示，接下來將依據獎勵要件、陸續審查核發獎勵金。

勞動部的「青年就業獎勵計畫」，是針對29歲以下應屆畢業生，在1月15日至6月14日間受僱就業，且在6月15日後持續受僱於同一雇主滿90日或180日，或是在6月15日至9月30日間就業受僱就業，且連續受僱於同一雇主滿90日、可一次發給2萬元就業獎勵，持續受僱於同一僱主滿180天再加發1萬元。

勞動部官員指出，青年就業獎勵計畫截至16日止已有8萬4,541名青年登錄有意願參加，其中已經投保就業保險（全時）的青年占73％，已於同一雇主連續受僱加保滿90日者占29％。另，根據勞動部官網最新統計，報名參加人數8萬5,705人，核可人數來到8,536人、核付金額為1億7,072萬元。

除了預先上網登記者，據計畫辦法，登記截止日的計算方式是符合資格後90日內。也就是在1月15日至6月14日間受僱就業、且從6月15日穩定就業至9月30日者，登記截止日統一為12月29日；6月15日至9月30日這段期受僱者，則是要從就業滿90日後起算90日，若以9月30日為受僱日起算，符合資格日為12月29日，上網登記截止日為90日後的3月29日。

(工商 )