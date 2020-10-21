小禎開新節目《姊妹讚出來》，21日舉辦記者會，她近日為公益比賽勤加練習，卻導致舊疾復發，造成胸椎脊上韌帶扭挫傷併骨裂，醫生說至少得暫停運動一個月，她苦笑表示：「肌肉很無情，我下禮拜可能又回去練下半身，很怕肌肉量減少。」她談到傷勢，坦言前兩天連久坐都覺得不舒服，只能趕緊回家躺著，雖然病況日漸好轉，但仍無法提重物。

值得一提的是，現在體脂19％的她曬美照被酸民冷言「有修圖」，對此她霸氣回應：「我體脂都19%，到底還修屁啊？之前拍照，我的確有修圖，但卻是因為臉太凹，所以要把臉拉澎一些。」日前胡瓜透露女兒再度狂瘦7公斤，她笑稱之前去健身房，還被旁人詢問：「妳應該有50公斤吧？」讓她笑回：「沒有50公斤我早就飄走了。」她強調不應該著重在體重，那會帶來刻板印象，體脂才更需要注意。

小禎主持新節目《姊妹讚出來》。（愛爾達提供）

女兒Emma即將進入青春期，是否叛逆？小禎坦言：「多少都有。」她笑稱近日工作，剛好是女兒放學搭校車時間，打去詢問女兒晚餐如何安排，結果Emma接起來立馬說：「幹麻？我在爸爸家。」讓她瞬間火大掛電話，後來女兒連忙傳訊息道歉並對媽媽愛的告白，讓她立刻融化。

(中時 )