民進黨立委何志偉今舉行網路詐騙記者會，要求內政部長徐國勇盡速處理，若沒成效就下台；據轉述，英系國策顧問黃承國請教何志偉，為何要用記者會要內政部長下台？據轉述，聽完常委發言後，黨主席蔡英文打圓場說，立委的提醒也是好事；黨團成員的問政該有什麼態度或者應該注意的事情，黨團應可以相互提醒」。

據轉述，總統說ㄝ這個事情，大家也都充分交換意見，「我們執政是希望讓這個國家更好，讓我們執政團隊可以好好的做事」。

總統強調，當然，她也可以理解，執政有時候會有沒有特別去注意的地方，立法委員的提醒也是好事，但是畢竟都是執政黨的團隊，總是多抱著一種鼓勵、提醒的心情，來對應行政團隊。

總統也說，「黨團成員的問政應該有什麼樣的態度或者應該注意的事情，我想黨團應該可以相互之間提醒」。

據轉述，臨時動議時，黃承國率先發問，「請教」何志偉，請何志偉說明為什麼要這樣講；何志偉坦言思慮不周，要跟大家道歉。

由於先前何志偉的媽媽薛凌角逐台北市黨部主委，與非新蘇連對抗，鬧到至今台北市黨部主委至今暫停尚未繼續舉辦，與會者認為，大概有先前結下樑子，所以接下來連番上陣砲轟的，都是非新系成員。

據轉述，立委莊瑞雄隨後表示，何志偉身為黨團幹部，不應該做這種發言；並指，商標是經濟部管的、食品衛生是衛福部管的，現在國民黨針對美豬牛議題，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告、要求農委會主委陳吉仲下台，如果按照何的說法，是不是也要要求兩部會首長下台？誰都可以對行政部門開火是不是？

莊瑞雄還說，他認同立委強力監督行政部門，但不應該動輒就叫部長下台，否則行政和立法之間，恐出現破口。

民進黨立委陳亭妃、王定宇也輪番發言，並強調，行政、立法之間要合作。

(中時 )