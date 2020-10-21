60年最慘！六合夜市爆50攤歇業止血 業者痛喊「生意剩1成」。(中時新聞網Youtube官方頻道)

台灣夜市文化盛行讓許多外國觀光客來台時，不免俗的都會想體驗。而今年受到新冠肺炎衝擊，觀光客銳減讓位在高雄的六合觀光夜市，有近50個攤商歇業，慘況也讓業者痛喊「生意剩下1成」。對此，就有在地人點出2關鍵「東西貴又沒特色」、「太多人做一樣的東西，重複性過高」。

六合夜市擁有60年的歷史，更曾被交通部觀光局評選為「最有魅力夜市」，在過去興盛時期是不少外國觀光客必逛之地；光是境外觀光客人數就佔了7成。但自從疫情爆發後，人潮減少連帶影響生意，對此，六合夜市自治管理總幹事詹金翰表示，2002年碰到SARS疫情，不過僅影響3個月時間，但這次疫情卻從今年2月影響至今。他更無奈表示，過去假日周邊停滿遊覽車，現在一個禮拜看不到2輛。

對於六合夜市人潮、生意砍半，也引起網友討論「疫情只是主因之一吧」、「東西超貴」、「前幾天經過，看到400元的德國豬腳」、「難吃又貴」、「東西貴，沒特色」、「盤子夜市」、「這麼貴誰要去」、「專做陸客生意，疫情一來自然慘」。

對此，許多在地人也跳出來表示，「北部的朋友來，在地人不會帶去六合啦」、「在地人都不想去的夜市只有死路一條」、「那裡本來就是一次客而已」、「不好吃是主因，高雄人認真答」。

(中時新聞網)