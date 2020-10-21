供應量提高，恐令國際鐵礦石價承壓；近期因供應量趨緊，因此拉抬國際鐵礦石價格升高，20日最新報價，新加坡期交所58%近月MB指數期貨，報每公噸111.92美元；62%近月指數期貨，報每公噸120.81美元。

不過據了解，巴西淡水河谷(Vale)公司鐵礦石產量正逐步恢復，數據顯示9月份鐵礦石出口量較去年成長18.5%，達到3786萬噸，為2015年12月份以來單月出口量最高水平，且前陣子關閉的礦場有望在年底重啟，屆時不排除對國際鐵礦石價格造成壓力。(商品行情網)

(時報資訊)