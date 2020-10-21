《商情》供應量提高 恐令國際鐵礦石價承壓 16:302020/10/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應量提高，恐令國際鐵礦石價承壓；近期因供應量趨緊，因此拉抬國際鐵礦石價格升高，20日最新報價，新加坡期交所58%近月MB指數期貨，報每公噸111.92美元；62%近月指數期貨，報每公噸120.81美元。 不過據了解，巴西淡水河谷(Vale)公司鐵礦石產量正逐步恢復，數據顯示9月份鐵礦石出口量較去年成長18.5%，達到3786萬噸，為2015年12月份以來單月出口量最高水平，且前陣子關閉的礦場有望在年底重啟，屆時不排除對國際鐵礦石價格造成壓力。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #供應量 #恐令 #承壓 #指數期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 8500萬職位5年後消失 一高薪專業也不見 - 財經 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。