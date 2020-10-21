雖然初步貿易數據低迷不振，以及國內新冠肺炎確診數增加，但美國可能在選前通過新激勵方案的期待再度升高，為市場帶來提振，周三南韓KOSPI指數收漲0.53%，為2,370.86點，連漲第3天。

白宮與國會民主黨人在新激勵方案的協商上取得進展，使選前通過法案的機率升高，以及美國總統川普表示，他願意接受較大規模的新冠援助計畫。

儘管投資人對美國選前通過激勵案的看法轉趨樂觀，但基於美國大選的不確定性，投資人仍將抱持觀望立場，直到情勢變得明朗。

南韓10月1～20日出口下跌5.8%，在經過9月份的增長後，再度陷入萎縮。南韓周三公布新冠肺炎確診病例新增91人，高於前一日的增加58例。

全球第二大記憶體晶片廠SK海力士下跌1.6%，該公司周二宣布將收購英特爾的NAND晶片事業。

外資今日買超韓股64億韓元。

韓元終場勁揚0.66%，收在1,131.9兌一美元。

(時報資訊)