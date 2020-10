台微體(4152))宣布任命湯姆.布利斯(Thomas H. Bliss, Jr.)先生擔任首席商務長。布利斯先生擁有數十年投資銀行和生物製藥產業經驗,他將主導公司的商務發展及全球合作案。

台微體總經理葉志鴻表示,隨著台微體TLC599等主要產品即將進入商品化階段,現在正是迎接布利斯先生回歸TLC的絕佳時機。期待在布利斯先生的領航下,台微體可以成功地完成TLC產品全球商品化並拓展授權,為所有愛護及相信台微體的股東創造利益。

中文名字取為李同明的布利斯先生則說,曾有幸在TLC首次公開募股(IPO)期間擔任公司的首位獨立董事,也很高興能在數年後重返TLC。一直以來都很關切TLC動向的我,在過去幾年看到公司各方面的進步,而TLC純熟的研發進程以及為病患研發改善生活的藥物之精神和效率,更使我印象深刻。我期待與台微體同仁及外部夥伴密切合作,將這些重要的藥物推向全球市場。

在加入TLC美國子公司之前,布利斯先生曾擔任細胞治療、藥物傳輸及綜合治療方面的領導職務,確保研究成果及促進技術性合作。在此之前,他曾在美國安進(Amgen)公司和百特(Baxter)擔任業務商務副總。布利斯先生在安進公司時,創立了國際授權單位、執行多項併購並於研究部門建立了擁有200多位貢獻者及3500萬美元預算的中國/印度研究活動特別小組。而在百特公司時,布利斯先生則與後來阿斯特捷利康(AstraZeneca)所收購的Cambridge Antibody Technologies以及武田藥品所收購的Dyax公司完成抗體授權案,加速將血漿凝血因子製劑轉型成為基因工程製劑。布利斯先生畢業於美國長春藤名校達特茅斯學院(Dartmouth College),並於同屬長春藤名校的賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)取得工商管理碩士學位後,於嬌生公司(Johnson & Johnson)累積多年的授權及商務開發相關經驗。

(時報資訊)