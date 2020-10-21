大隊接力是學生們最熱愛的運動會項目之一，而桃園市蘆竹區光明國小家長會副會長林鎂惠因愛女心切，特地購入相關材料，在自家工廠訂製接力棒，提供給班級做練習使用，為了讓老師「接棒」傳承，還特地在接力棒上雷射了老師的名字。
林鎂惠的女兒去年弄丟班上的接力棒感到很自責，今年運動會將近，女兒請求媽媽買一個接力棒還給班級導師，但林鎂惠家中附近的體育器材行都沒有現貨，需跑到台北親自購買，因此女兒提議，能否利用自家工廠自製接力棒，林鎂惠為完成愛女的請求，特地準備了相關的材料，經過兩周的時間終於完成。
林鎂惠表示，該接力棒不只是為了這次的運動會而準備，未來導師也能提供給下個班級繼續使用，特地在接力棒上面雷射刻字，深深烙上老師的名字，凸顯紀念價值。林鎂惠說，今年運動會即將到來，放學後孩子們都會留下來練跑，接下來將供給同學們練習接棒用，透過噴砂技術增加摩擦力，防止孩童們在接棒時會掉棒，同時也將接力棒鍍成金色增加質感，但為了公平及安全，運動會大隊接力比賽時仍需使用校方統一的接力棒。
班級導師簡妙如直呼「捨不得用」，她說，第一次收到訂製的接力棒，甚至是學生家長訂製贈送的，深感驚喜、意外，且比一般的接力棒份量更重、質感更加，預計將收到的兩支接力棒，分別作為紀念及練習使用。
(中時 )
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