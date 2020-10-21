大隊接力是學生們最熱愛的運動會項目之一，而桃園市蘆竹區光明國小家長會副會長林鎂惠因愛女心切，特地購入相關材料，在自家工廠訂製接力棒，提供給班級做練習使用，為了讓老師「接棒」傳承，還特地在接力棒上雷射了老師的名字。

林鎂惠的女兒去年弄丟班上的接力棒感到很自責，今年運動會將近，女兒請求媽媽買一個接力棒還給班級導師，但林鎂惠家中附近的體育器材行都沒有現貨，需跑到台北親自購買，因此女兒提議，能否利用自家工廠自製接力棒，林鎂惠為完成愛女的請求，特地準備了相關的材料，經過兩周的時間終於完成。

林鎂惠表示，該接力棒不只是為了這次的運動會而準備，未來導師也能提供給下個班級繼續使用，特地在接力棒上面雷射刻字，深深烙上老師的名字，凸顯紀念價值。林鎂惠說，今年運動會即將到來，放學後孩子們都會留下來練跑，接下來將供給同學們練習接棒用，透過噴砂技術增加摩擦力，防止孩童們在接棒時會掉棒，同時也將接力棒鍍成金色增加質感，但為了公平及安全，運動會大隊接力比賽時仍需使用校方統一的接力棒。

班級導師簡妙如直呼「捨不得用」，她說，第一次收到訂製的接力棒，甚至是學生家長訂製贈送的，深感驚喜、意外，且比一般的接力棒份量更重、質感更加，預計將收到的兩支接力棒，分別作為紀念及練習使用。

光明國中家長會副會長林鎂惠分別將訂製接力棒贈送給女兒及兒子的班級導師，為了增加紀念價值，還特地請工廠雷射老師名字的末字。（姜霏攝）

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