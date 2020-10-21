桃園市政府連續8年獲頒政府機關實施綠色採購績優單位，去年的採購金額對比往年成長了7.3％，金額高達將近5億元，行政院環保署於20日辦理「108年機關綠色採購績優單位表揚大會」，鼓勵各政府機關為綠色採購所付出的努力。

環保局副局長陳增祥表示，為推動綠色消費與經濟循環，桃園市是全國第一個制訂「桃園市政府加強推動綠色採購暨評核獎懲作業要點」的機關，由市府各局處及區公所，共同落實綠色採購，去年桃園市政府採購金額較往年成長7.3％，達4.94億元，同時評核分數達100分，取得最高評等優等。

桃園市 ▲根據統計，去年桃園市政府採購金額較往年成長7.3％，金額高達4.94億元，同時評核分數達100分，取得最高評等優等。（桃園市環保局提供／姜霏桃園傳真）

環保局表示，推廣綠色採購不僅可以促進桃園市綠色經濟，同時也可以為環境帶來友善環境的效益。以去年的桃園市政府推動綠色採購的成果來推估，採購與使用環保商品，其中包含辦公室用紙、衛生用紙、3C產品及家電等，去年減少了284公噸的二氧化碳排放，節省用電量達15658度，節約用水則達3001噸，不僅能夠節省支出，同時也對環境保護有顯著貢獻及效益。

桃園市推廣綠色生活不遺餘力，打造綠色消費環境邁向低碳城市，藉由鼓勵各機關單位應優先採購具有環保標章，帶動桃園市綠色消費，並結合各民間企業及綠色服務業，共同推廣並響應綠色消費，配合政策宣導及行銷策略，讓更多民眾認同環保精神，共同響應綠色消費，提升環境品質。

(中時 )