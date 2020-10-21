受到新冠肺炎疫情影響，今年我國第二季、第三季事業單位徵才意願保守，從2016年與台灣花旗銀行啟動「邁向成功之路」計畫的基督教芥菜種會表示，今年工作不易尋找，許多青年反而趁這段期間透過培力計畫的協助，強化自己在職場上的競爭力。

據統計，該計畫從2017年啟動至今已協助542名青年參與培力，其中有377名順利就業、283人穩定就業。開設班別包括咖啡、義大利麵、長照、寵物美容等班別。

芥菜種會社會發展處主任游婷婷表示，受到疫情原因，今年青年相較以往尋職較難，因而發現許多青年趁這段期間加入培力，強化在職場上的競爭力。

基督教芥菜種會執行長吳小萍表示，芥菜種會就業培力的青年中，有超過半數在餐飲、住宿等服務業工作，在此之疫情中備受衝擊，但如果青年失業導致缺乏自信與適應環境能力，容易產生社會性退化，長期失業更不利於求職與就業。

此外，芥菜種會也透過「YES,I Can.青年就業培力」計畫辦理培力課程、圓夢行動，協助青年認識自己、培養對未來就業的信心、改善人際互動技巧等，協助青年投入職場。

(中時 )