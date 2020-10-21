因應重陽節將近，衛福部政務次長李麗芬與桃園市長鄭文燦21日共同拜訪蘆竹區105歲百歲人瑞魏震木，由於魏震木28日的生日也即將到來，現場除了政府贈送的禮金、獎牌等禮物外，也一同切蛋糕、唱生日快樂歌祝賀魏震木生日。

鄭文燦說，魏震木的養生之道令人佩服，約有10年時間睡覺不用枕頭，而是將頭倚靠在床沿仰睡，讓血液流通。魏震木出生於務農家庭，以務農維生，為了養育7個孩子，過往兼做牛販生意，為人自律嚴謹、謙虛，且重禮儀分際，是個受子女敬重的嚴父。

魏震木的長子早年經銷農藥生意，發生生意糾紛，對方要求賠償，魏震木認為對方所求不合理，於是自己找代書、詢問了解法律規定，經過一翻努力後，最後與對方談判成功，替長子討回公道。受到這件事的影響，他的外孫及孫子皆就讀法律系，並從事法官的工作，孫子輩各自有所成就。

李麗芬代表總統府及衛福部致贈金鎖片，鄭文燦則贈送桃園市政府金戒指、獎牌及2萬元重陽禮金，表達對百歲人瑞的祝福與敬意。鄭文燦表示，今年桃園市老年市民重陽禮金維持發放，預計有29萬名長輩受益，禮金代表對長輩的感恩與祝福。

桃園市社會局長鄭貴華指出，桃園市百歲人瑞共計282人，最高齡者110歲，與去年相較增加27人，其中今年滿百歲者多達115人，各區之中，又以中壢區66人居冠，桃園區47人次多，八德區31人居第三。

(中時 )