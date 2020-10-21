馬浚偉發文。（圖／翻攝自馬浚偉臉書）

香港因為去年因為反送中行動社會動盪不安，又因港版國安法引來許多討論，部分香港人因此考慮移民出走，48歲男星馬浚偉昨(20日)則發文說，近期有朋友一直問他有沒有打算移民，他霸氣說從來沒想過要離開從小生長的香港，「想找人移民，找其他人吧，不用找我！謝謝」。

馬浚偉本名「馬志偉」，本來是無綫電視藝員，早年他參加歌唱比賽出道，他初中畢業後就出社會工作，但仍一心向學，後來他考上北京大學光華管理學院碩士，今年7月論文答辯通過，他難掩興奮分享順利拿到學位，也強調和一般的碩士學位不同，「和你們付出的辛勞和時間更是無辦法相比，我能合格完成已經超感恩」。

馬浚偉過去自曝1999年母親過世後，就罹患抑鬱症，2007年病症治好，但驚恐症仍如影隨形，可他對此相當樂觀，強調：「但大家放心，我OK的，反正如果發作得太厲害，吃藥就可以了！」昨他再發文分享最近常有人問他有無移民打算，避免需要一次次重複回應，他決定公開宣布他的決定。

對此，馬浚偉寫下：「我，馬浚偉，生於香港，長於香港，我在地上的一切，都在香港！未來，我不單止絕對不會移民，甚至我會運用更多的能力和資源、以及投資投放更多心血時間及精神去建設這個我最喜愛的香港！」強調此生絕不移民，其他網友則說：「支持，愛它的話，不是離開它，而是愛護它」、「生於斯，長於斯！」、「香港，我心中的故鄉，這裡讓我生長，有我喜歡的親友共陽光」。

(中時新聞網)