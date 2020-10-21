美國國防部長艾斯伯近期表示，將加強和擴張美國同盟體系用以反制俄羅斯和中國大陸，大陸外交部發言人趙立堅今天（21日）在例行記者會中回應，美方此舉是嚴重的戰略誤判，不僅無助於陸美互信合作，也無助於維護地區和世界的和平與穩定。

趙立堅表示，中國大陸從來無意挑戰或者取代誰，大陸最關心的是提高本國人民的福祉，最重視的是實現中華民族的復興，最期待的是世界和平穩定。

趙立堅表示，美方尋求將中國打造成對手是嚴重的戰略誤判，是把自身戰略資源投入到錯誤的方向，無助於中美互信合作，無助於維護地區和世界的和平與穩定。

「中國的對美政策保持著高度穩定性和連續性。」趙立堅呼籲，「我們敦促美方一些政客摒棄陳舊過時的冷戰思維和零和博弈觀念，客觀理性看待中國和中美關係、中俄關係，同中方相向而行，推動中美關係回到以協調、合作、穩定為基調的正確軌道上來。」

(中時 )