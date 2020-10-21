一名機車騎士忘了拔機車鑰匙就離開，回來時發現儀表板被貼了一張紙條，有好心人在紙條上寫道，幫他拔了鑰匙，已放入車廂，車主一看到頓時說不出話，讓不少網友笑翻「車被騎走跟找開鎖，只能選一個」。

車主PO出好心人士留的小紙條。（圖／截自臉書爆怨2公社）

這名網友在臉書《爆怨2公社》發文指出，停車後忘記拔鑰匙，回來後就看到機車上被貼了一張紙條，上面寫著「你的key沒拔走，好心的我幫你放車廂裡，不用謝我」。雖然好心人士的舉動，讓他免於車子被偷的危險，不過感到暖心的同時也讓他無奈，可能得請鎖匠才能從車廂裡取出鑰匙。

貼文曝光後讓不少網友笑翻，紛紛回應「車被騎走跟找開鎖，只能選一個」、「沒壓箱算好運，壓箱的話…就恭喜啦」、「留字條的作用是要提醒車主？還是小偷？」。

雖然這樣總比整台被牽走好，找開鎖也比買新車來得划算，不過有網友表示，就算車箱鎖住，用兩隻手硬掰還是伸得進去，建議貴重東西不要放車箱；此外，也有人想到折衷的辦法，放前面置物處，再用東西蓋好，不要留字條。

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(中時新聞網)