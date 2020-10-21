KID今被週刊爆料和女星温貞菱合作戀愛實境節目《們練愛吧》疑似假戲真做，不但節目上互動親暱，私底下也相當曖昧，還被拍到明明一群人同遊綠島，兩人卻脫隊騎摩托車單獨浪漫觀星，但男方經紀人澄清兩人只是朋友，沒想到吳宗憲開直播直接幫KID認愛，還公開了女方身分，並不是温貞菱。

憲哥今天開直播，談到18號受訪時說溜嘴KID家有「女主人」煮麵請大家吃一事，等同幫KID認愛，他要跟KID說聲「不好意思」，但表示自己不是嘴巴守不住的人，而是記者問的時候他沒搞清楚，隨後表示這件事KID之前好像已經公開過，這樣發展也算是「好事一件」。

憲哥還原當天是一群人到KID家一起看《綜藝玩很大》首播，那一集是小鬼有參與的倒數第二集，KID女友貼心煮消夜給大家吃，至於女方是誰？吳宗憲表示：「只要男女朋友兩個人當中不要都是藝人，那就不會有那個問題」，等同證實KID女友是圈外人。

吳宗憲說自己常講，如果都是圈內人「公開等於分開，很危險」，還說當時受訪脫口煮麵的是「女傭」，理由是他說出女主人的時候，心裡覺得講錯，趕快要搶救，才會會說是KID的女傭，對此直呼抱歉。

事實上KID今年3月被拍到溫馨接送長髮妹，期間搭肩、摸手等當眾調情，宛若熱戀中的情侶，經紀人也證實KID單身3年，年紀也有一點了，有對象就認真試試看，但女方是圈外人，希望大家給空間，證實新戀情，至於温貞菱，去綠島是為了拍YT頻道「野人七號部落」的行程，澄清：「就單純朋友一起相約出遊而已」。

(中時新聞網)