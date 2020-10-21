台北市立聯合醫院配合衛生局政策20日起，在12區健康服務中心的院外門診部，每日配發100劑流感疫苗，接種對象為幼兒、65歲以上長者及其他公費對象，並依現場民眾排隊順位發放號碼牌施打，持續到用罄為止。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成說明，目前只有聯合醫院院外門診部可以施打，因台北市沒有衛生所，所以聯合醫院是跟其他縣市衛生所功能一樣，至於如何分配還要回到供應量，每日被分配100支疫苗。

另外，璩大成表示，小孩子比較多的區域就會預留小孩子的部分，但還是考量專業，院外門診部已因地制宜考量這個問題。

璩大成建議民眾，可先查詢每個地點的施打方法，據了解，對於幼兒都有特別的保障名額，會依各區歷史的紀錄來評估留下來的劑量，這都在評估後調整。

北市聯醫提醒，預防流感可從防疫的基本措施做起，例如勤洗手、戴口罩、維持適當社交距離等措施來降低感染風險，如對流感疫苗接種有相關疑問，請至北市府衛生局網站（https：／／health.gov.taipei／首頁／主題專區／疾病防治／流感疫苗）查詢，若有防疫相關問題，可撥打北市府衛生局預防接種專線(02)2375-4341或北市民當家熱線1999，也可洽詢北市12區健康服務中心。

(中時 )