為提升學童上下學之通行安全廊道，台南市六甲區公所於近日爭取到950萬元經費，將改善六甲國中與國小既有通學步道，同時提供附近居民一個舒適的休憩散步環境。

六甲區長陳啓榮表示，原六甲國小（中正路、中華路）與六甲國中（民權街、信義街）之通學步道未串連，藉由本次爭取到「內政部營建署前瞻計畫-提升道路品質計畫」補助，將完整串連既有國中及國小通學步道，新增人行步道長度約200公尺，以長條連續型綠帶設置為原則，有效增加基地綠覆率。

此外，沿線退縮綠帶0.5公尺以設置座椅，增加休憩空間；以複層植栽綠籬取代校園圍牆，增加透空性和親切感，並兼具綠籬、隔音及安全性；既有喬木進行修剪，美化整體視覺景觀，發展具校園特色的主題空間，創造校園社區化、公園化等多元使用目標。

台南市府民政局局長顏振標説，期待本計畫完工後可提供尖峰時段學童上下學之交通安全保障，改善行人無障礙步行環境，並營造綠美化效果之優美環境、友善、舒適之社區通行步道與休憩空間。

(中時 )