2020 馬祖馬拉松起跑儀式，代言人吉雷米（左四起）、江縣議會議長張永江、連江縣縣長劉增應、交通部觀光局馬祖國家風景區管理處處長方正光、連江縣政府教育處處長陳冠人、親善大使TOMO桑透過起跑動作宣告賽事即將到來。（陳筱琳攝）

第6屆馬祖馬拉松將於今年11月7日於馬祖南竿福澳運動場起跑，打出「『陸』見不平，拔腿就『跑』」口號，長期在台居住生活的法國籍台灣女婿吉雷米、清華大學日本籍天文學研究所教授後藤有嗣分別擔任賽事代言人、賽事親親善大使，兩人也預計參賽，期許可以跑出佳績。

吉雷米在2006年到台灣花蓮當志工，因緣際會在寶島落地生根，熱愛語言的他是從事研究台灣民俗文化與少數民族語言的作家，也用雙腳到全台各地參加路跑，努力用行動展現愛台灣的心，不過今年因為新冠肺炎疫情有賽事取消或延辦，讓他也少了很多時間訓練，「有點擔心成績可能不會太理想，但我會努力完賽，而且可能因為疫情會讓許多在長跑賽事成績優秀的黑人選手無法來台，或許可以增加我站上頒獎台的機會。」

來台教書、生活已經有6年的後藤有嗣外號「TOMO桑」，平常就熱愛路跑，在影音網站也有自己的頻道「日本人跑遍台灣」，他說：「我幾乎每個周末都會參加路跑活動，6年下來累積跑了超過150場路跑，離島賽事方面，之前去過澎湖，也很期待這次馬祖馬。」

主辦單位表示，本屆賽事為報名選手準備紀念衣、紀念浴巾、賽事紀念酒等好禮，在時限之內完賽的話還能獲得以鐵堡美景為設計概念的完賽獎牌，今年比賽分成42公里全程馬拉松、21公里半程馬拉松及10公里挑戰組，報名人數總計超過2000人，大會也將全馬、半馬總排名獎金加碼到58萬，鼓勵選手衝出佳績。

(中時 )