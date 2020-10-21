苗栗縣卓蘭鎮垃圾場20日下午2時許發生火警，火勢在北風助長下，悶燒約4小時才完全撲滅，大火造成場內4輛機具毀損，其中1輛垃圾車因半邊遭焚，無法正常使用，鎮公所緊急出動備用車輛支援，鎮長詹錦章今日稱「沒什麼財物損失」，不會影響鎮民倒垃圾，後續求償事宜還要研究。

天乾物燥，疑似又是田野引火燃燒釀禍，卓蘭鎮公所垃圾場20日下午2時許傳出火警，濃濃黑煙直竄天際，消防局獲報出動5輛消防車、10名消防員及20名義消馳援，由於現場風勢強勁，資收物持續悶燒，消防人員射水灌救，歷時約4小時才將火勢完全撲滅，燃燒面積約300平方公尺，4輛機具遭殃。

卓蘭鎮長詹錦章指出，苗栗最近都沒有下雨，疑似是垃圾場下方農田整理雜草引火燃燒，北風助長下，火勢延燒至垃圾場，但真正起火原因有待消防局調查，場內各1輛報廢的資源回收車和垃圾車焚毀，另有1輛現役垃圾車受損、1輛怪手表面漆裝燒焦，公所先行報修，後續研究求償事宜。

卓蘭垃圾場大火，幸好被燒毀的4輛機具中，有2輛是報廢車，卓蘭鎮公所清潔隊強調，不至於影響垃圾清運量能，受損機具中，其中1輛現役垃圾車僅燒到半邊，小怪手則燒到表面，目前已出動備用車輛支援，由於起火點不在垃圾場內，待火調完畢才會進行後續求償，損失金額待估。

苗栗縣卓蘭鎮垃圾場20日下午發生火警，濃濃黑煙直竄天際。（卓蘭義消提供／巫靜婷苗栗傳真）

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