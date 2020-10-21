名模趙孟姿與男星許孟哲去年結婚，今年7月迎來第一胎，初為人母的她常在社群網站分享生活點滴，近日則是有感而發表示：「雖然被質疑過，有些堅持也曾經想放棄，才體會到當一個媽媽身、心都如此不容易」，似乎道出為人母的不容易。

趙孟姿表示Doreen開始會認人，抓握能力也進步很多，母女之間也逐漸始變得有默契，也大致能用哭聲讀懂需求，不像三個月前像在月子中心那樣手足無措，而隨著這段期間供需平衡、生理時鐘互相配合，也讓趙孟姿心裡有些欣慰和驕傲，因為母女倆都隨著時間成長，但仍有感而發表示：「雖然被質疑過，有些堅持也曾經想放棄，才體會到當一個媽媽身、心都如此不容易」。

而她也表示看著Doreen睡著的小臉，不僅每天都覺得自己好幸福，心都會被瞬間療癒，直呼這種傳說中「甜蜜的負擔」，還真的是甜的，可以說是戳中不少粉絲的心。

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突然意識到Doreen已經脫離嫩嬰時期了 最近開始會有意識的笑 看到沒看過的人會很認真盯著一直看 有幾次陌生人熱情跟她說話就被嚇哭😲 看來是開始認人了🤔 抓握能力也進步很多 可以抓著他的小玩具啃一陣子 還有......狂流口水😂 我們也開始變得有默契 我可以提前幾秒鐘知道他要開始大便了 也能讓她上一分鐘很清醒 下一分鐘輕鬆被我撂倒晚安 我覺得很可愛的是 Doreen看見我解內衣會激動的踢腳 知道自己可以用餐了❤️🧡🥰 我也大致可以用哭聲讀懂她的需求 雖然偶爾還是會誤判 哈哈😌 經過三個月的時間 已經不像剛離開月子中心那樣的手足無措 Doreen也沒那麼敏感愛哭了 親餵母乳的辛苦已經減輕很多 我們現在供需平衡、生理時鐘互相配合 看著這些改變 心裡有些欣慰和小小的驕傲 Doreen隨著時間成長 我也因為Doreen成長了 雖然被質疑過 有些堅持也曾經想放棄 才體會到當一個媽媽身、心都如此不容易 現在每天都覺得自己好幸福 看著Doreen睡著的小臉 心都會被瞬間療癒 傳說中「甜蜜的負擔」 還真的是甜的...🧡

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對此網友也紛紛留言：「辛苦了，一切會倒吃甘蔗般越來越上手且順利」、「開始會說話跟皮的時候，又是一個磨耐性的階段了」、「當媽媽就是每天都有新的東西學習，你一定可以的」。

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(中時新聞網)

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