名模趙孟姿與男星許孟哲去年結婚，今年7月迎來第一胎，初為人母的她常在社群網站分享生活點滴，近日則是有感而發表示：「雖然被質疑過，有些堅持也曾經想放棄，才體會到當一個媽媽身、心都如此不容易」，似乎道出為人母的不容易。

趙孟姿表示Doreen開始會認人，抓握能力也進步很多，母女之間也逐漸始變得有默契，也大致能用哭聲讀懂需求，不像三個月前像在月子中心那樣手足無措，而隨著這段期間供需平衡、生理時鐘互相配合，也讓趙孟姿心裡有些欣慰和驕傲，因為母女倆都隨著時間成長，但仍有感而發表示：「雖然被質疑過，有些堅持也曾經想放棄，才體會到當一個媽媽身、心都如此不容易」。

而她也表示看著Doreen睡著的小臉，不僅每天都覺得自己好幸福，心都會被瞬間療癒，直呼這種傳說中「甜蜜的負擔」，還真的是甜的，可以說是戳中不少粉絲的心。

對此網友也紛紛留言：「辛苦了，一切會倒吃甘蔗般越來越上手且順利」、「開始會說話跟皮的時候，又是一個磨耐性的階段了」、「當媽媽就是每天都有新的東西學習，你一定可以的」。

(中時新聞網)