大陸要打造自給自足半導體供應鏈，政府投入補助規模上兆美元，但沒有專業就跨界想沾補助邊的企業不少，例如大連晨鑫就被起底原本是海鮮批發商。但大連晨鑫至少還買進半導體商股份，以開發、生產潛水設備起家的中潛卻屢次放話跨界收購都找理由沒成交，疑似炒股，結果是被監管單位立案調查，今日股價重挫20%跌停，受災股民可以登記索賠。

中國證券監督管理委員會在發給中潛的調查通知書指出，該公司涉嫌信息披露違法違規是立案調查主要理由。中潛去年５月初股價還只有10人民幣左右，但去年來多次放出跨界收購規劃消息，但不是以各種理由終止就是存在重大不確定性，市場卻很買單，今年4月還達到該公司歷史最高股價182.78人民幣。

去年中潛曾收購網路科技公司、設立子公司中潛科技，收購加增資拿下軟體公司，今年3月中旬放話收購存儲控制器設計廠大唐存儲84.1%股份，4月宣布收購香港環亞半導體，近期又要收購晶片營銷商香港聯合創泰科技公司，這些收購對象不是資產、負債、營收俱無的三無公司，就是資產為高過債務的不良標的，而且最後也都沒成，但中潛股價依然在對晶片熱預期中節節高升，例如宣布收購大唐存儲後，大約2周上升130%。

《北京新浪網》訪問北京德恆律師事務所律師張志旺，他指出中潛多次被深交所關切，還2度被證監會廣東監管局採取行政監管，被立案調查並不意外，並列出３段期間交易股民可聯繫律師索賠登記。中潛今日收盤價是78.16人民幣，連今年4月最高點一半都不到。

(中時新聞網)