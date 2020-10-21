竹南鎮長方進興（左）與鎮代會主席何秀綿（右）參加竹南小小消防營，和小朋友打成一。（謝明俊攝）

消防局第2大隊竹南分隊及竹南防宣隊21日上午在竹南運動公園舉辦小小消防營，有9百位小朋友參加。（謝明俊攝）

竹南小小消防營活動現場準備10項闖遊戲給小朋友體驗。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局竹南分隊與竹南防火宣導分隊，21日上午在竹南運動公園舉辦小小消防營，邀請竹南鎮內各幼兒園、托兒所，師生共計約900人參加，苗栗縣長夫人蔡麗卿與竹南鎮長方進興等人都到場參與，和小朋友們打成一片。

竹南小小消防營是由竹南宣導分隊精心設計，除了希望藉由活動讓小朋友們快樂參與其中，更是希望能加深防火觀念及學習意願。苗栗縣長夫人蔡麗卿因擔任苗栗縣防宣隊大隊長，所以一早到現場替大小朋友加油打氣，竹南鎮長方進興與鎮代會主席何秀綿也到場參與，和小朋友打成一片，方進興並承諾，今後將持續支持小小消防營活動。

小小消防營活動現場共設有10關體驗關卡，包括：(一)小小兵大聲公，教導小朋友住警器的重要性及功用。(二)哆啦A夢圓滾滾：不小心著火時，可以冷靜執行停躺滾。(三)美國隊長滅火隊，教導小朋友們滅火器的口訣，當火災發生時，可以正確的使用滅火器。(四)汪汪隊立大功，遇火災時，該如何報案？報案時該說什麼？該撥打什麼電話等。(五)啵樂樂教防溺，使用暖身操的方式，教導小朋友們防溺的要點。(六)佩佩豬衣世代，讓小小朋友體驗穿著消防衣帽鞋等救災裝備，藉以此讓小小朋友對消防領域的認識。(七)皮卡丘救救你，教導小朋友們如何實施CPR。(八)神奇寶貝土台龜，培養小小朋友平時正確的居家防火觀念以及地震發生時正確的避難逃生方法。(九)波力救援小隊，教導小朋友們生活中遇上油鍋起火時，該如何正確滅火。(十)冰雪聰明網美牆，陳列了各式破壞器材供小朋友拍照，不僅可以讓他們認識消防員日常使用器材，還能合影留下美好的紀念。

消防局第二大隊長曹春風表示，透過舉辦消防小尖兵活動，由消防人員指導學童防火防災知識、技能，藉此建立學童更多消防知識，讓學童可以和家長一同認識居家防火知識，進而將防火防災種子散播至每個家庭，培養了許多小小消防尖兵。

(中時 )