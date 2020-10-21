身兼中華民國童軍總會理事長的基隆市長林右昌21日參加童軍小隊長體驗營活動，林宣稱，童軍預算2018年僅編列20萬元，但明年將增至290萬元，期許大家經訓練後，「邁向2022」全國童軍大露營。議員呂美玲批，選舉時機敏感，又飆漲14倍童軍預算，不知輕重緩急，只圖炫耀、壓縮其他預算。

為期3天的童軍活動，在童軍暨生態遊學中心、以南法童話村莊為主題的「拉波波村」舉行，共160餘名國高中師生參與，林右昌表示，這是自8月開幕後首次舉辦大型童軍活動。

身兼中華民國童軍總會理事長的基隆市長林右昌21日參加童軍小隊長體驗營活動，宣布童軍預算將從2018年20萬元，到明年增至290萬元。預算直接飆漲14倍。（基隆市政府提供／張穎齊基隆傳真）

林右昌指出，市府編列的童軍預算，從2018年的20萬元到去年的70萬元，今年則為90萬元，明年還將增加為290萬元，舉辦4年一次的童軍大露營，期許大家經訓練後，明年就能參加全市童軍大露營，甚至2022年的全國童軍大露營，以及2024年的世界童軍大露營，希望大家給自己訂定努力的方向，逐步邁進。

「預算已經很緊繃，童軍預算還要漲14倍壓縮其他預算！」呂美玲痛批，根本不知童軍預算編的內容是什麼、有什麼作用，歷年來從沒編過這個多，反觀監視器預算都只編一點，歷年都少編好幾百萬，不足以支應需求；另外很多景點，需要義交、義警、民防巡守隊守護，但指揮出勤、餐點費卻都沒有編足預算，導致大家經常過勞；還有很多學校牆壁漏水，這些裁示應解決的事。

呂美玲直言，明年是選舉前一年，這具有高度的政治敏感性，林右昌是童軍總會理事長，應當避嫌，但突然暴增童軍預算，令人質疑是否真得想做事，還是只圖爭功、炫耀？

教育處表示，童軍小隊長體驗營是基隆市學生參與童軍訓練的重要活動，透過童軍戶外體驗教育，培養學生自信發展群性，挑戰自我、探索未來，接觸自然發展品格，可提升童軍技能、發揮團隊精神、落實榮譽制度及小隊制度，讓學生透過做中學，培養克服困難與解決問題的能力。

(中時 )