南韓樂金化學（LG Chem）第三季淨利較去年同期暴增逾3倍，且受惠於電動車電池需求不斷成長，第四季電池營收與獲利可望進一步攀升。

樂金化學是美國特斯拉公司與德國福斯汽車的車用電池供應商，同時也是石化產品製造商。

該公司周三公布第三季營收年增8.8%，為7.5兆韓元。營業利益較去年同期成長159%，達到9020億韓元（相當於7.97億美元），創下歷史新高紀錄，並與先前公布的預測相符。淨利為5703.9億韓元，為去年同期1371.9億韓元的4倍多。

在圓柱形電池銷售增長帶動下，其電池部門第三季營業利益去年同期暴增逾1倍，達到1,690億韓元。樂金化學的圓柱形電池主要供應特斯拉在中國製造的電動車。此外，蘋果iPhone手機亦採用樂金化學的小型電池。

歐洲汽車製造商推出新款電動車，以及新款行動裝置的銷售成長，亦有助於提升電池事業獲利。

受原材料成本下滑，以及居家防疫趨勢提升家電需求，樂金化學主要的石化事業第三季營業利益亦成長逾1倍，達到7220億韓元。家電是石化產品的應用之一。

(時報資訊)