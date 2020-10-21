迅得(6438)持續擴大半導體設備廣度與深度，除針對半導體客戶新增因應各製程所需搬運及倉儲設備，亦強化軟體整合，迅得預估，明年半導體相關設備佔營收比重可望逾30%，在半導體新設備於第4季開始出貨下，迅得總經理王年清表示，今年第4季會比第3季好，明年業績亦可望比今年好。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，設備產品包括搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，近兩年將重心轉向半導體產業智慧製造領域，將產品研發重心放在半導體設備，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，包括：晶圓載具及光罩等搬運倉儲等，公司並強化軟體系統整合，希望擴大設備產品的廣度與深度，與日系廠商分食市場。

迅得機械於去年躋身為晶圓大廠設備供應商，提供該公司12吋晶圓廠搬運儲存設備，針對該公司需求，迅得今年又增加8到10項設備產品，新設備也成為公司明年業績成長新動能。

受惠於晶圓代工大廠訂單穩定成長，今年上半年半導體設備佔迅得營收比重已拉升至19%到20%，雖然第3季半導體設備未出貨，但第4季有新客戶開始出貨，迅得預估，下半年半導體設備佔比約18%。

迅得第3季合併營收為8.95億元，季增4.06%，由於第3季無半導體設備，產品組合較差，影響到第3季獲利，從目前訂單來看，王年清表示，第4季會比第3季，隨著新設備開始出貨，明年第1季及第2季半導體佔比將會拉升，預估明年半導體設備佔營收比重可望逾30%，公司目標是3年內(2022年)半導體佔營收比重達40%到50%，成為推升獲利成長的主要動能。

(時報資訊)