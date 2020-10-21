台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第十六屆理監事，並於10月20日召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選舉結果由生物技術開發中心執行長吳忠勳當選新任理事長，副理事長則由台康生技總經理劉理成及智擎生技創辦人葉常菁博士接任，並一致通過聘請李鍾熙前理事長為榮譽理事長，並於日前聘請前副總統陳建仁院士為首席顧問。

新任理事長吳忠勳表示，政府、產業、學研機構雖有各自的責任和目標，在產業協會的平台上，拉近距離，密切合作，可聯合協調各方的資源，順利推動生技產業的發展；未來期與理監事會成員及所有會員共同努力，突破障礙及瓶頸，積極邁向下一里程碑，協助生技產業更創高峰。

台灣生物產業發展協會自1989年成立迄今已有31年，目前有127家團體會員，涵蓋三千九百位產官學研通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會。此屆理監事會成員涵蓋生醫產業、資通產業、學術研究機構、創投界等重量級人士。自2019年，連續兩年協會成功舉辦亞洲生技大會Bio Asia-Taiwan，成為亞洲最大的生技展會，並透過與全球生技協會BIO的合作，讓台灣走進世界，也讓世界看見台灣。

第十六屆副理事長則由台康生技總經理劉理成及智擎生技創辦人葉常菁博士當選，常務監事由資誠會計師事務所曾惠瑾榮譽副所長擔任，另常務理事包括維梧資本創投合夥人馬海怡、台北醫學大學張文昌董事長，理監事陣容堅強。

(時報資訊)