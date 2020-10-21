投資人對於美國刺激方案進度以及本土疫情的擔憂，掩蓋了企業獲利的消息，歐股周三開盤下跌，美股期貨則繼續上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤下跌3.09點或-0.85%，為362.45點，健康照護股和房地產股皆下跌超過0.9%。歐股預告了連三個交易日的下跌。

白宮代表和眾議院議長裴洛西(Pelosi)皆表示，周二取得足夠的進展，為周三進一步會談提供基礎，以便在11月3日前通過投票。然而最大風險變數是在參議院共和黨人，多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)在周二已告知共和黨同僚，已建議白宮在大選前拒絕達成協議。

在美國和歐洲的新冠疫情惡化，加深投資人憂慮。歐洲央行主席拉格德(Lagarde)亦表達對第二波疫情的擔心，指出多數科學單位已經預期病毒將在11月和12月天氣變冷時會有大規模傳播，但是事情已經提前發生了，這不是意外，也不是好兆頭。

英國九月通膨來到上升0.5%，較八月0.2%更高。主因為先前政府鼓勵外出用餐的刺激措施計畫結束了，更高的運輸成本也提升了消費者物價。

愛利信上漲8%。得惠於華為在多國退出市場，該公司電信設備市場表現優異，亦報出優於預期的季度獲利。

雀巢上漲0.35%。雀巢今年首九月銷售下滑，但是第三季有機銷售成長4.9%，並調升全年財測。

荷蘭的人力諮詢公司任仕達集團(Randstad)上漲8%。該公司第三季淨利下滑，但營收出現部分復甦，並表示十月初的銷售成長預示了未來成長動能。

(時報資訊)