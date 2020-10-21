科技部中科管理局21日舉辦「產學媒合交流會－智慧機械創新應用」活動，邀請財團法人鞋技中心、工研院智慧機械科技中心、國研院儀科中心等科研單位，介紹其研究能量與技術資源，並由勤益科大、中興大學、修平科大、東海大學等中部大學院校智慧機械領域專家、學者，發表創新研發成果，搭建學術與產業界研發媒合平台。

中科管理局長許茂新表示，今日不僅邀請科研單位及學界專家分享研發技術與成果，還安排廠商與學研單位交流互動，期能藉此促進園區產業創新應用與技術升級、加速智慧機械創新應用與人才培育，以產學合作正向循環，提升園區產業智慧化能量。

21日的產學媒合交流會聚焦在「智慧機械創新應用」，先由鞋技中心進行「智慧機械於製鞋產業之應用案例分享」、工研院智慧機械科技中心發表「智能化工具機發展與應用」、國研院儀科中心發表「從感測器端到物聯網整合智慧製造應用」。

另由勤益科大發表「高精度進給系統智慧化開發與設計」、中興大學發表「自駕車的眼睛：光達系統開發趨勢」及「先進智慧自動化拋光研磨的進程與展望」、修平科大發表「零接觸式技術之智慧電梯應用」、東海大學發表「智慧製造控制系統應用趨勢」等主題。諸多創新技術與實務經驗分享，以及活動最後熱絡的產學媒合交流，讓與會來賓體會到智慧機械在產業面許多創新應用。

21日活動計約有40個產官學研單位共百餘人踴躍出席，中興大學校長薛富盛、修平科大校長陳建勝、勤益科大產業技術服務管理中心主任陳紹賢、鞋技中心組長陳秋結、中科產學訓協會秘書長林佳鋒等均到場共襄盛舉。

(工商 )