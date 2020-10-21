焦慮不安時，來一片黑巧克力撫平焦躁情緒，口感微苦卻有令人愉悅的魔力難以招架。隨著健康意識高漲，消費者對巧克力的購買行為轉變，開始講究品質、成份，並且將黑巧克力列入日常購買清單。

台灣，每年吃掉大約1萬1500公噸的巧克力，市場產值近60億元台幣，融入台灣長達半世紀，此股「黑金商機」浪潮，悄悄地從零嘴甜食演變成高品質、高純度的健康機能黑巧克力。

兩款新品分別保留可可多酚、添加益生菌，享受黑巧克力的濃郁口感同時又能吃進健康。（圖／歐維氏ALWAYS提供）

從生產創新一路到形象創新，宏亞食品以永續經營理念領先同業，強調「人人消費得起」，至今仍穩居本土甜食零嘴品牌第一，旗下更擁有7個自有品牌，其中主打高品質、高純度的歐維氏ALWAYS品牌，推出兩款細緻醇粹、濃郁豐味的機能巧克力，每條含850mg總多酚的72%醇黑巧克力、添加益生菌的43%牛奶巧克力。

黑巧克力表面的「光滑度」、掰開的「脆度」、香氣的「濃度」都是評斷黑巧克力好壞的面向，滿足口腹之慾的同時，又能兼顧青春美麗、控制BMI值。根據研究調查顯示，黑巧克力能帶來滿足感、享受感、愉悅感，助於減輕現代人生活壓力。

兩款新品分別保留可可多酚、添加益生菌，享受黑巧克力的濃郁口感同時又能吃進健康。（圖／歐維氏ALWAYS提供）

宏亞食品旗下品牌歐維氏ALWAYS，兩款新品以天然可可脂real chocolate、一克單價不到1元的親民價格，將在全省各大便利超商、全聯超市販售，用合宜的價錢帶來高品質的享受，讓更多人理解黑巧克力的好處，進而有更高的普及率。

(中時新聞網)