台灣人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)今(21)日於南港展覽館開幕，台灣雲端物聯網產業協會會員參展企業數創新高，包括工業技術研究院與３大電信商在內共18家參展，雲協以「5G邊緣運算」、「5G企業專網」、「物聯網資安」、「AI(人工智慧)應用」等4大主軸設立雲端物聯網主題館，展現台灣在雲端物聯網卓越軟實力。

5G邊緣運算此次亮點是幾乎適用於所有空間特化型體感穿戴式裝置，用於學齡前兒童感覺統合體能訓練，能準確偵測與蒐集兒童動作與行為，5G邊緣運算的低延遲性使得避免兒童受傷的即時警報變得可能。此外，電信機房伺服器液式散熱技術則可將5G邊緣運算伺服器整體面積縮小10%、能源使用效率提升20%以上。

5G企業專網展出重點是針對自動駕駛巴士上乘客乘坐安全的偵測技術，透過影像分析發送及時警訊，可減少跌倒意外，未來巴士營運商也可利用此技術自建專網。智慧交通管制方面，運用專網所提供影像辨識與雲端物聯網技術，可偵測違規變換車道、臨時停車，甚至能辨識贓車車牌。

AI應用包括5G車聯網及AI鷹眼科技執法，AI鷹眼有區間測速、紅線違停、闖紅燈、車牌辨識、AR眼鏡臨檢等項目，辨識率達97%以上。5G車聯網大量使用AI技術預知前方號誌資訊、是否有行人或有交通事故，可提早通知後方車輛減速，增進自動駕使車運行安全，目前已應用於新北市淡海新市鎮。

物聯網資安是經濟部工業局與台灣雲協、工研院聯合6家本土資安業者打造「物聯網資安強化推廣專區」，包括工控物聯網與IoT/OT資安顧問、物聯網產品安全合規及自動化測試方案、3S訂閱式資安、提5G專網資安規畫與智慧製造資安、智能金鑰及主動防禦策略等。工研院也展出適用於物聯網產業的白名單強固資安技術，提供國產資安解決方案。

(中時新聞網)