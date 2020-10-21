對於國人關心目前屬徵兵制之4個月軍事訓練役，役期是否延長，國防部表示，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，並指出，目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準。不過，網路觀察家朱學恒認為，不延長役期，再怎麼改都沒用，「讀4個月的書考得上台大嗎？」

朱學恒今在臉書上表示，只要你不敢動4個月戰鬥營的時間，再怎麼改都沒用。他也忍不這直言，「讀4個月的書考得上台大嗎？學4個月的做菜能夠開餐廳嗎？結果我國的4個月戰鬥營想讓你成為殺人專家，有可能嗎？」

朱學恒還說，「昨天我還看到有4個月戰鬥營寶寶還辦歡送會，會場上還哭兮兮，我沒有特別覺得不行，我只是想說他們可能去迪士尼樂園前也會一樣辦送別會吧」。

網友們也留言回應，「男女皆兵，且義務役恢復成3年，國軍就有戰力了，也許」、「如果延長到選舉就少掉一些票了，怎麼可能延長」、「4個月跟夏令營一樣，什麼戰鬥營...」；台北市議員徐巧芯也留言表示，「不能再更同意了」。

只要你不敢動四個月戰鬥營的時間，再怎麼改都沒用 讀四個月的書考得上台大嗎？學四個月的做菜能夠開餐廳嗎？結果我國的四個月戰鬥營想讓你成為殺人專家，有可能嗎？ 昨天我還看到有四個月戰鬥營寶寶還辦歡送會，會場上還哭兮兮，我沒有特別覺得不行，我只是想說他們可能去迪士尼樂園前也會一樣辦送別會吧【聳肩】 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年10月20日 星期二

(中時新聞網)