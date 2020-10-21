在今年HTC發表U20 5G以及Desire 20 Pro手機之際，HTC也預告將會在今年下半年正式推出VIVE XR Suite套裝軟體服務，將覆蓋於工作、社交、休閒活動等領域的VR服務以套裝方式銷售，而HTC在20日的雲上全球發表會中正式揭曉了答案。

HTC VIVE XR Suite 包含了VIVE CAMPUS、VIVE MESEUM、VIVE SOCIAL、、VIVE SESSIONS以及VIVE SYNC，是以XR生態為核心的產品解決方案，可適用於線上教育/遠端教學、遠距會議/遠距上班，還有線上會議、線上展覽、線上音樂會等類型的內容，可適用於VR頭戴式顯示器、PC、平板電腦以及手機等設備。共有基礎版（免費）、專業版（每位用戶30美元），專業版的年費方案則是250美元，此外也可針對企業訂製特別的方案，可洽HTC團隊進一步了解。

在HTC雲上全球發表會中，HTC Vive 中國區總裁汪叢青表示，繪圖晶片廠NVIDIA、安盛諮詢（Accenture ）都確定將與HTC合作，不僅將成為XR Suite的客戶也將協助推廣服務。HP（惠普）、Pico等有推出自家頭戴式顯示器（HMD）的廠商，則會在平台中預載XR Suite。推出AR眼鏡的中國大陸廠商Nreal則表示還會進一步針對XR Suite來客製化改造旗下產品。

而為了進一步推廣VR、XR相關內容，更先進的頭戴式顯示器絕對是不可或缺的一環。高通（Qualcomm）XR（AR與VR）部門總監 Hugo Swart也在HTC雲上全球發表會中現身，他指出自現在開始到2021年會有不少採用高通 Snapdragon XR2 晶片的獨立式VR頭戴式顯示器推出；HTC Vive 中國區總裁汪叢青則表示，下一款HTC的VR裝置則預計在2020年推出。

(科技)