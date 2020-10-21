北美館展出公共藝術，竟出現對與台灣斷交的前友邦「做藝術」，稱巴拿馬是冷血動物、馬拉威賣友求榮、南非情斷緣絕、查德共和國貪得無厭、塞內加爾寡廉鮮恥，議員游淑慧爆，策展內容竟煽動仇外或情緒發洩，外交形象上宛如恐怖情人一樣。

游淑慧表示，剛接到一位老師的陳情，他帶學生去北美館參訪，結果看到這樣的策展內容，覺得十分不妥，首都公立美術館的這種展出，對他們的外交工作是益還是害。

游淑慧認為，雖然藝術雖不需要老掉牙的強調「善與美」，個別藝術家的創作自由我也尊重，然而，這是首都台北的市立美術館，這樣可能搧動外交仇恨的展出，真的適當嗎？這代表台北市的立場嗎？

游淑慧質疑，即便我們和這些國家確實外交關係的變動，然而可能很多實質上的經貿和官方關係還是存在，若讓該國留學生看到，做何感想？若台灣未來要再爭取復交，情何以堪？若台灣民眾和學童有仇外心態，與我們有什麼好處？

游淑慧指出，看了內容覺得非常不適當，已經緊急要求文化局再評估和檢視，但得到北美館的答覆是「這是藝術」。

游淑慧認為，國際關係本是現實，分分合合，而台灣需要更多朋友，即便台灣外交工作艱難，外交形象上也不需像恐怖情人一樣，指出應將心比心，難道會想要在他國首都的公立美術館看到負面評價台灣的「藝術」嗎？

對此，台北市立美術館指出，有關「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」展出作品《哀敦砥悌》，該件作品由藝術家梅丁衍所作，以當前國家外交處境作為討論議題，使用「患難與共」、「情隨事遷」等詼諧語法，呼應台灣政治現實不斷經歷變動的處境。

北美館說，《哀敦砥悌》為英文Identity（意指身分認同）的音譯，以諷刺方式詮釋複雜的國際局勢，回應人民受挫情感，此為藝術家的表現角度 ，並不代表集體言論。

北美館表示，該作於1994年首度發表，其後於多所藝文機構如國立新竹師範學院、臺北當代藝術館等，共六次展出。梅丁衍為身兼藝術創作、文字評論與教學等工作的多方位創作者，2004年曾獲第二屆台新藝術獎視覺藝術大獎，以及2018年的吳三連獎藝術獎。

北美館認為，創作者以反諷方式呈現部份人民心聲，不代表國家集體意識，有關民眾的解讀與各種回饋意見，北美館將轉知藝術家梅丁衍，作為創作之參考。也感謝各種民眾參觀北美館的反饋意見，有助於呈現藝術言語及展覽類型的多元觀點。

(中時 )