享譽國際的大陸知名鋼琴家郎朗去年6月甜娶25歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），小倆口始終散發新婚的甜蜜氛圍，兩人也陸續登上陸綜分享夫妻日常，而隨著吉娜愛麗絲日前報喜懷孕後，她稍早也首曝光近照。
吉娜愛麗絲和郎朗上週在微博分享懷孕喜訊，吉娜曬出小嬰兒在鋼琴旁邊爬行的塗鴉，並開心寫下：「興奮地等待家庭音樂會的小聽眾」，而吉娜肚皮有喜後，稍早則首曬出近照，她身形依舊纖細，尤其是手臂更是細如竹竿。
只見吉娜愛麗絲身穿細肩帶黑紗澎裙，綁著高馬尾的她，精緻五官和一雙細手全都露，吉娜愛麗絲坐在鋼琴前演奏，氣質爆表，而其中一張是吉娜愛麗絲手摸著孕肚，整體散發母愛的慈祥氛圍。
吉娜美照不只高顏直又有氣質，網友看到照片也狂讚：「最美孕婦」、「準媽媽露面啦～」、「太美了吧吉娜」、「太漂亮了」、「非常好看」。
(中時新聞網)
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