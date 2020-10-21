前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）持續以揭發拜登（Joe Biden）黑料的方式，來幫助共和黨。他在星期一表示，拿到有關於拜登兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)的電腦中的文件，內容髒臭不堪，電腦裡有大量未成年少女的大量圖片，與父親拜登的e-mail還坦承與14歲的女孩發生不當關係。他已將文件交給了執法單位。

德拉瓦新聞誌(The News Journal)報導，德拉瓦州總檢察官辦公室發言人馬歇爾（Mat Marshall）證實，朱利安尼的團隊將電腦硬碟、筆記型電腦或類似的東西交給警察，然後警察又交給檢察官，至於現在，相關資料再交給聯邦調查局FBI。

馬歇爾說，因為據新聞報導，FBI已開始調查有關筆記電腦內容的真實性，以及與朱利安尼團隊所指控的真實性，因此由FBI來辦案是比較妥適的。

不過，FBI巴爾的摩辦事處，負責德拉瓦州的發言人，則拒絕承認或否認任何此類調查是否已經立案。

據朱利安尼團隊的說法，上星期一名電腦維修員艾薩克（John Paul Mac Isaac）爆料，在去年4月，一名自稱杭特‧拜登的顧客，將被茶水損壞的蘋果筆電(MacBook Pro)給他修理，當時他沒注意到這位顧客的長相，只是看到名字以及筆電的內容。

本月初，朱利安尼向《紐約郵報》（New York Post）分享了筆電的內容，其中包括2015年的電子郵件，時任副總統的拜登，與烏克蘭能源公司Burisma Holdings的高級官員開會討論，希望該公司董事會能聘用了他兒子杭特。

拜登競選團隊否認了此一說法，並強調他與烏克蘭能源公司並沒有舉行過此類會議。

據朱利安尼的說法，電腦裡還看到更限制級的內容，括未成年女孩的「大量圖片」，以及一則杭特與他父親的對話信件，杭特承認與一個14歲女孩發生了關係，並且後悔此事，對孩子來說非常不好。

朱利安尼 隨後說，此事顯示喬拜登是個無能的人物，這是一起犯罪，以及一位糟糕的父親，也就是喬拜登。

德拉瓦州共和黨參議員候選人蘿倫‧威茲克(Lauren Witzke)在推特上說，「警方消息人士說，他們已確認筆記本電腦中，包含兒童色情內容。」

THREAD: Information on Hunter Biden hard drive from POLICE SOURCE here in Delaware. — Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) October 21, 2020

近兩年來，朱利安尼一直是川普的重要打手，努力尋找所有可以打擊拜登形象的材料，他大部分的努力都集中拜登之子與烏克蘭Burisma公司的往來。

(中時新聞網)