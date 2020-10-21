去年鐵路勇警李承翰遭刺殺身亡，4月一審宣判，法官認定鄭男患有思覺失調症，判決無罪不罰，引發社會譁然。對此，台灣基進立委陳柏惟表示，若一個人有病，不僅是家庭責任也是教育問題，要解決問題需要整個社會的改變，終點可能不只是精神疾病患者，甚至罪犯，都是每個人的責任。不過陳柏惟的理論也引發網友不滿，怒譙「誰選出來的，X！」「傻眼到極點」。

陳柏惟接受《三立新聞網》專訪時，以北歐國家為例，若一個人有病，他們認為是因為教育、學校、社會、家庭的影響，所以他們不處罰精神疾病患者，因為在某種程度來說，是我們沒有照顧好他、沒有做好，而這東西走到終點就是，「不只是精神疾病患者，甚至是罪犯，都是我們每一個人的責任。」

陳柏惟再舉例日本，小孩犯錯是家長的責任，且是一輩子的，芬蘭也認為，出了「怪物」是政府責任，也是每個人的責任，但台灣目前尚未有共識，只會把罪犯丟給政府，當一味認為這是政府的責任時，本身就與民主制度脫節了，且國家從來沒有教過你殺人，「只有之前國民黨政府殺過人」。

台灣基進立委陳柏惟言論引發網友不滿。（圖／摘自PTT）

此番言論引發網友不滿，怒吼「誰推他出來當立委的自己承認」「是投他一票的人的責任」「還在國民黨」「這個人到底是誰投出來的？這篇真的讓我傻眼到極點」，不解個人犯罪到底關其他人什麼事。

陳柏惟本人也親上火線與PTT鄉民論戰，並放上全篇訪談澄清，強調「殺人本來就有罪」，是針對訪談題目「探討精神司法醫學」，逐項提出觀點、作法、國際與生活實例，希望補救社區安全網與監護處分的不足。

(中時新聞網)