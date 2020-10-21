華碩加速部署AI領域戰力，繼先前首度發表將AI應用導入於製造業生產線的品質檢測分析方案後，21日再聚焦智慧醫療領域，發表「頸動脈超音波影像AI分析系統」，結合AIoT技術、推助醫師及醫療人員進行心血管判讀與臨床決策，提供醫護端更高效的輔助工具。

「頸動脈超音波影像AI分析系統」可輔助醫師及相關醫療人員快速判讀頸動脈狹窄程度與血流變化，早期評估腦中風風險。除內建多種超音波影像編輯與管理功能，亦支援DICOM（醫療數位影像傳輸協定）標準化的多種影像格式存取，與醫院系統常用功能相輔相成。

該系統最大的優勢在於彈性化架構，支援Android/iOS/Windows多種作業環境，操作介面簡易上手，搭配華碩可攜式超音波，於篩檢或術後追蹤能發揮快速、方便且不受場域限制的優點，提升醫護人員臨床判讀與決策效率。

華碩全球副總裁張權德表示，將AI與檢測儀器整合一直是華碩智慧醫療的發展重點之一，此次推出的頸動脈超音波影像AI分析系統，集結領先業界的AI及無線傳輸技術，後續華碩也期待能推廣至更多醫療院所，協助更多人降低健康風險。

(工商 )