台北東區商圈又有新店家進駐，鄰近捷運忠孝敦化站2號出口的「華新大樓」，原本擁有一樓店面的聯邦租賃，在租客韓系服飾、飲料業者等房客撤出後，收回自用，改由聯邦租車進駐，商圈店面空置狀況逐漸改善。

近年台北市黃金商圈店面撤出潮不斷，忠孝東路四段的東區商圈空置率大幅提高，不過也有愈來愈多房東在一段空置、或店家租客撤出後，作為自己企業的營運門市，精品鐘表業者金生儀五年前以每坪逾750萬元高價買進的店面，在空置一段時間、作為短租賣場後，日前即收回自用，作為百達翡麗的旗艦門市。

「華新大樓」原作為微風忠孝館商場的店面，為聯邦國際租賃早期所持有，曾由韓系服飾SPAO、MIXXO、飲料業者歇腳亭Sharetea旗鑑店等進駐，不過在服飾業者二年前撤出、Sharetea今年初租約到期搬遷至東區巷內後，醒目的精華三角窗店面空置，更加深東區沒落感，不過近日聯邦租車已進駐忠孝東路四段、忠孝東路四段223巷的三角窗店面。

2020年以來包括本土服飾業者NET、精品鐘表百達翡麗陸續進駐忠孝東路上的空置店面，打造旗艦店。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，東區店面經過一陣空置陣痛與租金修正後，陸續有新業種或想要塑造新形象的業者進駐。

曾敬德表示，汽車短長期的租賃市場蓬勃發展，除了傳統車商轉投資的租賃業外，金融業者也跨足租賃產業，汽車租賃業者趁著這波不景氣，進駐正忠孝東路上的三角窗店面，著眼於顯眼的品牌廣告效益，另一方面也可吸引旁側鐘表消費的高資產族群目光，進軍東區後進而快速打開品牌知名度。

(工商 )