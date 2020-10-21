陳時中未禁「幼兒吃萊豬」遭陳佩琪開砲！柯文哲：我太太也醫生。（吳康瑋攝）

萊豬議題不斷引發各方討論，衛服部長陳時中日前被問，2歲小孩抵抗力較差，若吃萊豬，恐怕影響健康時回「不鼓勵但沒禁止」，遭台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度開砲，對此，北市議員王欣儀於21日在議會質疑柯是否也對衛服部的說法有意見？柯則笑稱「我太太也是醫生，她說什麼，我現在都不敢批評了」。

今天是柯文哲到議會備詢，市議員王欣儀指出，陳佩琪以醫生的身分在臉書開炮怒嗆陳時中，並寫到「陳自己不吃，還給別人吃，這事件令人感慨，現在的官員到底是專業重要？還是效忠重要？」還要求陳時中既然發言說無害，就要拿出無害的研究證據，不是拋出「不鼓勵但不禁止」這種不負責任的話，就沒事了。

王欣儀說，現在中央決議將含瘦肉精的美豬進入，而其他國家含瘦肉精的豬隻，若也含有瘦肉精，她質疑，若國家也開放進口，更把其他國家不食用的內臟類引入，根本不顧民眾健康，甚至連2歲小孩都不放過，對此，柯文哲指出，目前進口豬肉大約有200多公斤，來自紐西蘭、澳洲、加拿大等，目前其他國家應該都仍維持不開放，他認為中央也還在測風向，但進口豬隻的源頭、管理及標示都是需要更清楚、明白的，全部都需要做。

針對北市編列0.36億元的營養午餐獎勵金，細部到底怎麼規畫？柯文哲則指出，目前北市為勸導營養午餐的食材採購可溯源，除了編列一餐250元的預算，來購買國產豬隻，並全面要求要有CS認可標章，希望杜絕北市民食用萊豬的可能性。

(中時 )