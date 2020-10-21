傳出日本政府有意在10月底前決定，將福島第一核電廠的核廢水排放入海。日本首相菅義偉今天表示，不能一直拖延不決定如何處理，但他也表示，現在還沒有決定處理方針與時間點。

目前在福島第一核電廠腹地內貯藏約110萬噸核廢水，且以每天約170噸的容量持續增加。日本媒體日前報導，政府將在10月底前決定，將福島第一核電廠淨化後含有放射性物質氚的核廢水排放入海。

日本經濟新聞、朝日新聞等媒體報導，菅義偉今天在出訪的印尼當地召開記者會，對於核廢水處理問題，他表示，政府不能一直拖延不決定處理方式，希望能盡早決定處理方針。

菅義偉表示，現在還沒有決定處理方針與時間點，也希望針對因不實訊息造成的損害做好相關對策。

另外，對於菅義偉拒絕任命日本學術會議6名成員的爭議，菅義偉表示，日本學術會議現任會員可以推薦新會員，他是在考量直接任命推薦名單、因襲前例的做法是否妥當後，經過思考而做出決定。

不過菅義偉仍然沒有說明拒絕任命的具體理由。

日本放送協會（NHK）報導，對於南海與中國議題，菅義偉指出，日本反對升高南海情勢緊張的行為，南海問題的所有當事國不應使用武力與威嚇手段，他要重申基於國際法、努力和平解決紛爭的重要性。

他表示，日本主張自由開放的印度太平洋地區，並非針對特定國家，而是想和共享價值的任何國家一起合作；從未思考過籌組「印太版北大西洋公約組織（NATO）」。

(中央社)