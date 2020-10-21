梵蒂岡。(圖/shutterstock達志影像)

針對日前義大利媒體報導，陸梵兩國將在22日共同宣布，將續約《主教任命協議》，而且雙方甚至可望在2年內正式建交，大陸《環球時報》英文版20日引述學者專家分析稱，陸梵建交不會那麼快，梵蒂岡或想與大陸建交，但北京有更多考量。

綜合媒體報導，《環球時報》英文版20日晚刊登題為〈續簽主教協議反映中梵關係健康〉一文指出，陸梵續約不只代表主教任命臨時性協議實施順利，也代表梵蒂岡即使面對外界要求停止與大陸對話的壓力，仍有意進一步推展與大陸的關係。

報導認為，梵蒂岡官方雖不願證實續約的消息，但觀察家都相信續約勢在必行，教宗摯友、耶穌會期刊「公教文明」主編習安東（Antonio Spadaro SJ）認為，陸梵沒有任何理由不如期續約。

環時還稱，中國主教會議副主席、閩東教區主教詹思祿認為，續約將給中國教會帶來明確的訊息，即梵蒂岡希望在大陸正常發展。

至於義大利《晚郵報》稱，陸梵可望在2年內建交，《環球時報》則引述退休的中國社科院世界宗教研究所研究員王美秀指出，梵蒂岡出於關懷中國教會的立場，可能會希望與大陸建交，但大陸有更多考量。

王美秀指出，陸梵續約後的實施狀況將影響後續發展，根據協議，中國主教候選人出爐後，將由教宗核可並任命，此作法可促使大陸天主教徒更愛國也更愛教會，變成良好公民，也能增進兩國間的互信。

(中時 )