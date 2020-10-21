RAW餐廳本季新菜「木瓜凝．桂花蜜．柑橘精」，使用天然的抗氧化水果 木瓜，連同籽的部分增添了多一層類似山椒葉的氣息，搭配香氣滿溢並有美白功效的桂花製成凝凍。（圖／RAW餐廳）

RAW餐廳本季新菜「凍梨．川貝．桃膠」，標榜有「Gummy Bear」(小熊軟糖)口感。（圖／RAW餐廳）

用「漢方」入饌！全台最難訂位的台北RAW餐廳將於10月21日起推出秋冬新菜單，Chef Andre江振誠領軍的廚藝團隊這一季將以法式料理的視角看待東方的食材組合，而這是西方料理從來沒有過的邏輯，江振誠並強調，「『漢方』並不是『 中藥』」。

江振誠說，除了在地食材和傳統小吃，RAW餐廳自本季開始有新的使命，就是傳承華人獨特的文化。江振誠強調，『漢方』的味道組合正是東方獨有的飲食智慧。

六年前，RAW帶起了臺灣餐飲界的「臺灣味旋風」，演變至今，RAW對於臺灣味的解讀，已經不再只是使用在地和當令食材，更加延伸到料理文化傳承的深度層面。在入秋之際，Chef Andre帶領RAW團隊深入探究了「漢方」，用從來沒有過的烹調組合來展現不同的創意思維角度。

古早時期，有著為了度過嚴寒而在秋季為身體打好根基的傳統，因此現在的秋高氣爽正是「燉補」的好時節！RAW透過「漢方」加入不同時令節氣的養生料理方式，除了一系列的「秋補」菜色外，也首開先例在菜色中加入每日秘制燉湯的「Soup Pairing」(佐餐湯)，在食材間的奇妙搭配下，突破大家對於「漢方」的刻板印象。

除此之外，RAW更推出全新的Tea Pairing(佐餐茶)，與來自南投鹿谷的神秘茶莊 - 開蘭茶(Kalon Tea)合作，將茶葉依照個性以不同的沖泡手法呈現，展現獨特的風格與口感。RAW的六周年的前夕，用六款「個性迥異」的茶：六種溫度、六種沖法呈現，全面提升用餐體驗，創造前所未見的「Pairing」佐餐新視野。

RAW本季最值得關注的夢幻食材：藥燉野生黑鮑，一夜干竹莢魚、松茸吐司、鴨肝麵茶、黃鰭鮪肋、野生石蟳等結合補氣潤肺、明目和健腦益腎等「漢方」為靈感，Chef Andre用一貫細膩的料理手法，打造出一套純正的「a la Francaise」(法式風格)！

(工商 )