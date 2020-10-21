仁寶(2324)今日於2020台北國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)，宣布與全球網路系統領導品牌思科合作，提供5G企業網路解決方案，搶進智慧服務市場，攜手合作夥伴打造企業網路生態圈，協助企業更快布局5G智慧應用，推動產業升級，提升競爭力，進軍全球市場。

全球5G陸續開台，5G智慧應用服務需求不斷增加，仁寶也積極搶進5G應用服務市場，鎖定企業專網龐大商機。仁寶自2018年起開始研發5G模組，並推出多元5G智慧應用的全新解決方案，其中包含5G RAN(Radio Access Network)產品、5G通訊模組、5G無線網路分享器、5G VR(Virtual Reality)與5G MR(Mixed Reality)智慧穿戴裝置等創新產品，為5G企業專網提前布局。

仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示：「我們的目標是要提供企業需要的整合方案，包含核心網路、小型基站、行動邊緣計算、智慧聯網裝置的5G專網整合方案。透過和思科的合作，仁寶將擁有電信等級的核心網路架構能力，能協助企業客戶以5G網路執行關鍵應用，加速5G智慧產業生態圈的建構。」並進一步指出：「與思科的策略聯盟，仁寶將鏈結思科全球系統整合夥伴網路，以共創、共進模式布局全球5G智慧服務市場，將仁寶的5G產品及解決方案推向國際。」

仁寶提供客戶5G企業專網方案，可應用於智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、智慧家居及影音娛樂等五大應用領域，仁寶5G產品整合思科的網路設備，邀請相關產業合作夥伴的加入，能加速台灣甚至全球企業用戶，建構完善的5G智慧應用服務。為了讓企業用戶能深入了解5G智慧應用帶來的效益，仁寶於「2020台北國際電子產業科技展」將公開展示多項5G世代智慧產品及六大應用專區，包括：5G企業專網專區、5G終端產品展示、影音娛樂及工業應用、智慧醫療、智慧農業、智慧家居。

(時報資訊)