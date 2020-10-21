瞄準母嬰商機，富邦媒(8454)momo購物網即日起至10月31日推出《婦幼文教線上購物節》，除了眾多品牌包含幫寶適、嬌生、iloom、LEGO等商品優於折扣，還有各項好康優惠，預估將推升銷售翻倍成長。

下半年婦幼展於每年10月陸續登場，momo購物網據站上消費觀察，今年受疫情影響，家長對孩童的健康安全及環境清潔更加重視，帶動尿布濕紙巾等快消品、母嬰用品及文具玩具成為今年婦幼商品的三大銷售品類，推升今年婦幼文教商品銷售業績年增超過50%。

富邦媒momo表示，今年消費者選購趨勢，主要以「安全係數高」的品牌商品，以及能夠一次滿足多種需求的「便利性」商品最受青睞；此外，為了健康安全，消費者更願意多花一些費用，以高價位選購更高品質的商品，或多帶一件商品以囤貨備用。

為提供消費者琳瑯滿目的選購需求，momo網羅約3000家婦幼品牌，集結超過8萬件商品，更分享momo「婦幼文教線上購物展」十大必敗商品供消費者作為參考，並於即日起至10月31日推出《婦幼文教線上購物節》，預估將推升銷售翻倍成長。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，9月合併營收約49.6億元，月減9.54%，年增22.3%，雖然今年4月以來低點，但續創歷年同月新高，累計第3季合併營收為155.82億元，季減1.6%，累計1至9月合併營收約465.2億元，較去年同期成長29.5%。

(時報資訊)