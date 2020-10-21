基隆市環保局長賴煥紘（右）21日到市立體育館參加活動，向勞苦功高的清潔隊表達敬意，並感謝各界善心捐贈物資支持。（張穎齊攝）

環保清潔刷新台灣頭！清潔隊員節將在25日登場，基隆市環保局提早慶祝，於21日在市立體育館舉辦資源回收宣導活動，市長林右昌到場向勞苦功高的清潔隊員、資源回收尖兵表達敬意，並頒獎表揚，感謝大家的付出，讓基隆成為愈來愈乾淨的城市。

林右昌表示，最近常有朋友告訴他說「基隆變的比以前乾淨許多」，這句話聽起來很簡單，但卻是環保局長賴煥紘率領全體員工每天努力的成果，賴每周都要報告全市髒亂點的清理成果，環保局一年累計清整上萬個髒亂點，都是大家點點滴滴辛苦工作的累積。

「外縣市民眾對基隆印象改觀很多！」林右昌指出，感謝各界善心捐贈物資支持，他也向勞苦功高的清潔隊員、資源回收尖兵們致敬，大家守護市容整潔不遺餘力，這幾年基隆市環境清潔獲好評，都是大家的功勞，而大家的福利就由他來幫大家顧好。

活動中，國際扶輪3490地區基隆分區，捐贈清潔隊員反光帽與背心、醫藥箱等防護配備，更有民間企業熱心捐贈物資給個體業者；林右昌頒發優良廉能事蹟、大專院校回收競賽等獎項，慰問個體業者，對扶輪社與各界熱心捐贈物資，親頒感謝狀表達謝意。

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