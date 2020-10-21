雲林縣政府為杜絕瘦肉精豬的產生，盼透過資料無法被竄改的特性的「區塊鏈技術」達到精準溯源目的，縣府21日與全國商業總會區塊鏈應用及發展研究所簽訂備忘錄，打造全國第一個國產豬肉專屬肉品溯源系統。

縣長張麗善與全國商總理事長賴正鎰親自簽署備忘錄，張麗善表示，若未善加守護民眾的食安需求是瀆職，她堅持為台灣豬肉保留最後一塊淨土，不只為雲林養豬農，更為大眾權益，盼區塊鏈技術能幫助台灣養豬戶超越逆境與挑戰。

賴正鎰則表示，區塊鏈系統可隨時查看經銷食品的原產地及中間每一筆交易過程，以確保商品都經過檢驗。與雲林縣政府簽署備忘錄是台灣食安的一小步，是國人健康的一大步。

區塊鏈研究所人員指出，區塊鏈的概念類似物聯網，具有經過多方認證的權威性，把區塊鏈技術應用於豬肉溯源，包括豬肉農場來源、批號、加工廠、加工數據、到期日、儲存溫度、運輸細節等資訊，都能記錄在不可竄改的區塊鏈數據上。

縣府農業處人員表示，區塊鏈技術目前多運用在金融業，首次用在農業生產雖有一大段路要走，但一定要起步，適逢瘦肉精美豬即將進口，消費者人心惶惶，雲林縣府盼透過區塊鏈技術的應用，使國產豬肉有詳實的追溯制度，確保消費者不吃瘦肉精豬的權益。

(中時 )