街口支付致力於提供用戶便利的支付體驗，瞄準用戶結帳時的痛點，將發票載具、會員集點與支付條碼整合，提升結帳流程的順暢度。如今街口支付已與環球購物中心、萊爾富合作，今年1月也與全家便利商店串接會員系統，以街口支付綁定「全家」會員付款，刷一次發票歸戶與會員集點即可同時完成，整體結帳流程只需三秒鐘。

街口支付自5月1日（五）起至10月31日（六）每週一全家會員當日，以街口+ APP綁定「全家」會員消費單筆滿100元，即享點數加倍送，街口指出，活動期間內綁定「全家」會員人數大幅成長175%，並觀察到雖然便利商店為小額高頻的場域，但點數加倍活動激發消費動機，消費筆數和金額也有顯著的提升，消費筆數成長36%、消費金額則成長51%。現在活動接近尾聲，今(21)日宣布將延長活動走期至年底，不僅如此，活動再加碼，不再只限每周一，預計綁定人數將再次衝上高峰，350多萬名街口活躍用戶千萬不要錯過。

街口支付「全家」會員點數加倍送活動加碼內容為10月24日（六）至12月28日（一）止的每週六、日、一，持街口+ APP綁定「全家」會員單筆消費滿100元以上(含)，享「全家」會員點數加倍送，每人每日總計最高贈1,000點，每週總計最高加贈3,000點。

(科技)