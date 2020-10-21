倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開高震盪收小紅，終場上漲14.88點，漲幅0.12％，收在12,877.25點；櫃買指數同步上揚0.38點作收，漲幅0.23％，收在166.03點；三大法人進出方面，外資賣超5.99億元，投信轉賣2.36元，自營商續賣40.59億元，惟外資法人於台指期買回2,738口多單，累計淨多單部位為27,466口，心態呈現謹慎中性偏多。

美國總統大選將至，不確定性因素升溫，加上新一輪刺激法案卡關、全球疫情延燒，種種利空消息，壓抑市場投資人情緒。預期在11月3日選舉結束前，整體行情將持續於萬三關卡前反覆震盪。

不過，受惠9月外銷訂單首度突破500億美元大關，繳出連七紅佳績。第三季外銷訂單更達1,410.8億美元，季增19.1％、年增11.9％，雙雙創下歷年同期新高。預期10月外銷訂單可望力拼連八紅，全年維持正成長。在實質經濟面支撐下，預期當不確定因素淡化後，台股將迎來一波上漲行情。

個股方面，本周納入投資組合的興能高，奪下蘋果Beats Flex電池大單，產能滿載至明年，配合趨勢走多、內外資法人大戶偏多心態，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

選股方面，除台積電、聯電持續穩步盤堅外，更不乏位處低位階、股價經整理之個股，包括康控-KY、惠特、揚智、泰博等，股價21日表現出色。反觀部分高位階個股，如智易、精元、精英、美德醫，則遭遇獲利了結賣壓，下殺拉回。

展望後市，在股價上沖下洗、反覆震盪過程中，建議投資人仍謹守「低接不追高」、「急漲不追、急殺不空」之原則。

(工商 )