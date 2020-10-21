逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:092020/10/21 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股21日早盤開高後，無奈缺乏主流帶領，一路震盪壓低，終場以12,877點作收，漲幅0.12％。 大盤21日表現虎頭蛇尾，強勢攻擊無法延續的主因仍是萬三關卡壓力沉重，投資人追價意願不足所致。以技術面角度，雖加權指數站於所有均線上方，但高檔震盪時間拖得越久，對多方越不利，大盤只有補量上攻，信心不足的疑慮才有望消散，屆時也較有機會攻克萬三大關。 個股方面，本周納入投資組合的欣陸，營造、建設、汙水處理三大獲利引擎持續運轉，未來營運有機會持續成長。 (工商 ) #欣陸 #華冠 #投顧分析師 #丁彥 #大盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎利多 PCB設備廠看俏 04:102020/10/21 證券．權證 《晨間解盤》買盤偏向短打 業績股接棒輪漲(倫元投顧提供) 09:082020/10/21 財經 五展合一 TPCA Show擴大展出 04:102020/10/21 產業特刊 台股基金定期定額 人氣爆表 04:102020/10/21 投資理財 《電機股》股東走出來 大同臨股會出席率近92％ 09:422020/10/21 財經 《集中市場》「電」力疲乏失12900 外資連2賣26.17億元 15:222020/10/21 財經 MLB》普萊斯虧大了 世界大賽只能當觀眾 10:422020/10/21 體育 《晨間解盤》台指期結算 留意尾盤波動(日盛投顧提供) 09:362020/10/21 財經 《美股》用戶增長創4年新低＋獲利意外疲弱 網飛盤後重挫近6％ 09:592020/10/21 財經 光芒 強投築鐵壁 04:102020/10/21 運動天地 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 財經 - 工商 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 野雞科大生成台積電作業員逆轉人生？ 網：靠它就贏了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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