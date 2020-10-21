華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股21日早盤開高後，無奈缺乏主流帶領，一路震盪壓低，終場以12,877點作收，漲幅0.12％。

大盤21日表現虎頭蛇尾，強勢攻擊無法延續的主因仍是萬三關卡壓力沉重，投資人追價意願不足所致。以技術面角度，雖加權指數站於所有均線上方，但高檔震盪時間拖得越久，對多方越不利，大盤只有補量上攻，信心不足的疑慮才有望消散，屆時也較有機會攻克萬三大關。

個股方面，本周納入投資組合的欣陸，營造、建設、汙水處理三大獲利引擎持續運轉，未來營運有機會持續成長。

(工商 )